Grève continue - Va-t-on vers la radiation des Greffiers? Cette proposition a-t-elle eu un écho favorable auprès du président de la République, Macky Sall, ou du ministre de la Justice, Me Malick sall ? Le Centre de Formation judiciaire (Cfj) a été réquisitionné pour assurer une formation d’initiation au métier de greffier au profit d’agents de l’administration pénitentiaire, renseigne Le Témoin.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 08:33 | | 0 commentaire(s)|

Des gendarmes et policiers récemment à la retraite pourront aussi bénéficier de cette formation le temps que soit organisé un concours en procédure d’urgence pour remplacer définitivement les greffiers grévistes du SYTJUST.



Dans la même foulée, on apprend que l’État compte exercer son autorité. Pour ce faire, un comité interministériel composé des présidents de la Cour suprême et de la Cour d’appel de Dakar ainsi que des directeurs généraux de la solde, de la Fonction publique, l’agent judiciaire de l’État... sera bientôt mis en place.



Objectif ? Déclencher un processus de radiation de tous les greffiers grévistes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos