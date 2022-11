Grève de 120h des médecins internes et anciens internes

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

Les blouses blanches font monter la lutte d’un cran. Après l’interdiction de sa marche qui était prévue vendredi dernier par le Préfet de Dakar, l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal se radicalise. A l’issue de leur assemblée générale extraordinaire tenue samedi dernier, ces médecins en spécialisation ont décidé de poursuivre la lutte. Ainsi, ils ont décrété un mot d'ordre de grève de 120 h renouvelable à partir du dimanche 20 novembre 2022 avec arrêt des gardes dans toutes les structures hospitalières du pays, rapporte L'As.



Le président de l’association, Dr Assane Diouf, exhorte les membres à se mobiliser massivement pour les prochaines échéances notamment la marche prévue mardi 22Novembre. «Ensemble pour l'obligation de moyens, la reconsidération de l'internat et l'excellence à tout prix», lance Dr Diouf.

