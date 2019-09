Grève de 72 heures de l’ACIS : Le mot d’ordre bien suivi, plusieurs boutiques fermées

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Le mot d'ordre de grève de l’Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS) est bien suivi par les membres sur l’étendue du territoire national. Ladite association a décidé de paralyser les commerces du pays pendant 72 heures juste, pour protester contre les tracasseries douanières.



Malgré l’absence de participation des commerçants membres de l’Union nationale des commerçants industriels du Sénégal (Unacois), de nombreuses boutiques ont baissé rideau ce lundi et ce, pour trois jours.

