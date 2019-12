Grève de l’eau : le gouvernement met la SDE face à ses responsabilités Le gouvernement du Sénégal rappelle à la Sénégalaise des eaux (SDE), qui mène une grève depuis lundi dernier ses responsabilités dans le contrat d’affermage qui le lie à l’Etat du Sénégal pour la distribution de l’hydraulique urbaine.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 14:11 | | 0 commentaire(s)|

« Le Gouvernement constate que des actes de sabotage sont opérés à travers notamment l’occupation de sites, la fermeture de vannes, l’arrêt d’installations de traitement d’eau, actes destinés à perturber la distribution normale de l’eau et prendre les populations en otage », peut-on, en effet, lire dans un communiqué du ministère de l’Eau de l’Assainissement, parvenu à Leral.net.

Soulignant « qu’il s’agit là d’actes inacceptables et répréhensibles qui seront considérés comme tels avec toutes les conséquences que cela induit dans un Etat de droit », le gouvernement « rappelle également que l’Etat du Sénégal a conclu avec la SDE un contrat d’affermage encore en vigueur ; dans ce contexte, elle reste garante et responsable d’une fourniture régulière d’eau de qualité aux populations ».

A ce titre, poursuit le document, « Il lui appartient, dès lors, de prendre toutes ses responsabilités et toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces comportements irresponsables qui constituent de graves menaces pour, non seulement le bien-être, mais aussi et surtout la santé des populations, ainsi que pour le fonctionnement normal des établissements de santé notamment ».

La SDE a reconduit 48 heures de grève ce jeudi, après avoir décrété 72 heures de grève depuis lundi pour exiger 15% des parts de la nouvelle compagnie en charge de la distribution de l’eau, là ou l’Etat en propose 10%, dont les 6% pour la SDE, 2% pour la Sones et 2% pour l’Onas.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos