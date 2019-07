Grève de la faim à la Mac de Mbour: Les prisonniers sont revenus à de meilleurs sentiments

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 08:35 | | 0 commentaire(s)|

Les pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction (mac) de Mbour ont suspendu leur grève de la faim entamée depuis hier matin. Selon le correspondant de la Rfm à Mbour, les détenus ont reçu la visite du juge d'instruction et du procureur de la République ce lundi. Un face-à-face d'environ une heure, leur a permis d'exposer tous leurs problèmes aux autorités judiciaires. En réponse, indique le journaliste, le procureur a souligné que quelques-unes de leurs doléances auront gain de cause.



Ainsi le juge et le procureur ont décidé d'amener d'ici 15 jours à la barre, les détenus qui ont vu leur dossier bouclé et pour les autres, dans un délai d'un mois, tout en s'engageant à entamer la distribution des ordonnances dès aujourd'hui. Suffisant pour motiver la décision des détenus de renoncer à leur grève de la faim déclenchée pour protester contre le surpeuplement et les longues détentions préventives.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos