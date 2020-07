Grève de la faim au Camp pénal de Koutal : certains prisonniers transférés vers d’autres structures pénitentiaires Leral avait relayé ce matin une alerte relative à des mouvements d’humeurs dans certaines prisons du Sénégal. Aux dernières nouvelles concernant la Grève de la faim observée à Koutal certains prisonniers ont été transférés vers d’autres structures pénitentiaires…

Notre source se voulant plus précise indique qu’ils ont été transportés dans les prisons de Fatick, Gossas. Ces grévistes de la faim, nous dit-on, étaient au nombre de 10.



Par stratégie ou pour les intimider, les uns ont été ramenés en cellule (d’isolement ?) tant que d’autres ont été en travaux forcés, suscitant des craintes.



Car en cette période de pandémie certains redoutent une transmission communautaire du virus de la COVID 19. Mais pour ce lanceur d’alerte, tout cela c’est pour casser l’engouement suscité par la grève réclamant de meilleures conditions.



Car les six les plus déterminés qui ne demandent qu’une nourriture décente et aussi de pouvoir jouir des biens que les parents et proches leur apportent en soutien sont les plus ciblés.



