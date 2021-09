Grève de la faim des 08 enseignants des classes passerelles et Guy Marius Sagna: la santé de Adama Touré, un des grévistes se détériore

8 enseignants des classes passerelles, "injustement lésés par le recrutement clientéliste des 5000 enseignants" et Guy Marius Sagna observent actuellement une grève de la faim de 33 heures.



D'aprés, le Secrétariat exécutif national (SEN ) du FRAPP ADAMA DRAMÉ, un des grévistes de la faim a vu son état se détériorer. "Une ambulance est venue au siège du FRAPP pour donner des soins à l'enseignant Adama Dramé", lit-on.



À la place des enseignants qui sont dans les classes passerelles depuis 05 ans, le ministre de l'Education nationale a recruté des enfants et neveux de militants de l'APR (le parti du président de la république Macky Sall ), dénonce e Frapp.





