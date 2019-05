Grève demain mercredi : Abdoulaye Diouf Sarr demande aux pharmaciens privés de surseoir à leur mouvement Les pharmaciens privés ont annoncé, dimanche dernier, une grève pour demain mercredi, pour protester contre la grâce présidentielle accordée à Mamadou Oury Diallo, du nom de ce trafiquant de faux médicaments condamné à une peine de 5 ans de prison ferme. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf a réagi depuis la Suisse, pour appeler les pharmaciens à surseoir à leur mouvement.

« Je leur demande de surseoir à leur mouvement et je promets que dès mon retour à Dakar, une fiche d’audience sera introduite auprès du président de la République, pour qu’il les reçoive et qu’ils discutent de ce problème », a déclaré le ministre de la Santé sur la RFM.



Et d’ajouter, « ce sera également l’occasion pour eux de discuter avec le Président d’autres problèmes qui touchent leur corporation ». Abdoulaye Diouf Sarr a rappelé tous les efforts faits par le gouvernement pour lutter contre les faux médicaments, citant notamment la mise en place du comité de lutte contre les faux médicaments. Il a également indiqué que « le président de la République est très sensible à cette question des faux médicaments ».



L’Ordre des pharmaciens a, toutefois, demandé à rencontrer sa base avant de se prononcer, suite à cet appel.

