Grève des Tss de l’hôpital Aristide le Dantec: les malades hémodialysés crient leur désarroi Les malades qui souffrent d’Insuffisance rénale chronique (IRC) sont dans le désarroi. Pour cause, les techniciens supérieurs de la santé (Tss) de l’hôpital Aristide le Dantec observent une grève de 24 heure, ce mardi 31 décembre 2019.



« On est venus à l’hôpital vers 6 heures du matin mais on n’a vu personne au niveau de l’annexe. On nous dit que les Tss sont en grève pour cause de statut. Pendant ce temps, les malades hémodialysés sont là, debout et tellement fatigués parce que depuis samedi personne n’a fait d’hémodialyse. Rester sans faire d’hémodialyse, peut nous causer d’énormes problèmes », peste Ana Sambou, une hémodialysée.



Pis, déplore-t-elle sur Sud Fm : « Il y a que les Tss qui sont en grève, mais le personnel de même les infirmiers, sont tous absents. Ce n’est pas normal».



Pour le Syndicat autonome des travailleurs de la santé (Sat-Santé), ce mouvement d’humeur fait suite au préavis de grève déposé depuis janvier 2018.



« C’est suite au préavis de grève que nous avons envoyé au ministère depuis le 2 janvier 2018 jusqu’à présent rien a encore était fait. On a eu une rencontre juste avant les élections, et le ministre Awa Marie Coll Seck nous avait promis qu’en avril elle va nous recevoir concernant le reclassement automatique des techniciens supérieurs de la santé sans condition », déclare le secrétaire général de la section Dakar, Cheikhou Cissé.

