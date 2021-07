Greve des boulangers: Une suspension de la production de pain annoncée, ce week-end

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération nationale des boulangers et le Regroupement national des boulangers annonce ce week-end, la suspension de la production de pain.



D'après la RFM, depuis l'annonce de la modification sur le pain, les boulangers sont victimes de menaces et de convocations. Ils comptent ainsi, exprimer leur mécontentement.



Ainsi, il dénonce un acharnement. Et, il a annoncé la possibilité de continuer la grève, si toutefois, une solution n’est pas trouvée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos