Grève des boulangers : les employés entrent dans la danse et accusent les patrons Une grogne peu en cacher une autre. Alors que la Fédération nationale des boulangers du Sénégal observe une grève de 72 heures, entamée, mercredi, les employés des boulangeries entrent dans la danse pour fustiger leurs conditions de travail.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 14:39 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué publié, hier, l’association regroupant les employés des boulangeries disent souffrir de « l’exploitation et de l’oppression des propriétaires de boulangerie ». Et de poursuivre, « cela se traduit d’une part par des conditions de travail très difficiles, inhumaines, avec de longues heures de travail ; et d’autre part, par le non-respect du barème de rémunération très en dessous de la norme stipulée dans les dispositions de la convention des boulangers du pays ».

Aussi, les employés de boulangerie invitent leus patrons à « respecter le barème de paiement fixé par l’Etat du Sénégal et ratifié par les employeurs. D’améliorer les conditions de travail de leurs employés ».

Fustigeant la grève des patrons boulangers, ils estiment que ces derniers « ne sont motivés que par une cupidité insatiable toujours au détriment des employés ». Promettant une marche dans les prochains jours pour se faire entendre, les employés de boulangerie exigent du ministre du commerce de les associer aux discussions avec les autres parties intéressées »



