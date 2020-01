Grève des enseignants : Cheikh Kanté reçoit le G7 cet après-midi Le chargé du monitoring des accords entre l’Etat et les syndicats enseignants, Cheikh Kanté, reçoit les membres du G7 ce samedi après-midi. Le président de la République a demandé à son gouvernement de dialoguer avec ce syndicat des enseignants le plus représentatif, lors de la dernière réunion du conseil des ministres. Le G7 a organisé un débrayage, mardi dernier, suivi d’une grève totale le mercredi et d’une marche le même jour.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2020 à 07:46 | | 0 commentaire(s)|



