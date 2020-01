Grève des transporteurs : l’Union des routiers du Sénégal maintient son mot d’ordre. Les transporteurs officiant au Port de Dakar ont levé leur mot d'ordre de grève, hier lundi, après une rencontre avec les ministres Alioune Ndoye, Me Oumar Youm et les acteurs portuaires. Il a été retenu, en effet, la suspension de l’application de l’article 14 de l’Uemoa, relatif à la charge à l’essieu et l’annulation des taxes jugées exorbitantes au Port de Dakar, entre autres. Toutefois, l’Union des routiers du Sénégal, dirigée par Gora Khouma et le syndicat des routiers du Mali ont décidé de maintenir leur mot d’ordre pour une grève le 10 février prochain.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2020 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

« Le problème des routiers ne se limite pas à la charge à l’essieu et aux taxes au Port, nous voulons égalent l’arrêt des tracasseries douanières avec notamment la diminution des postes de contrôle, mais également la diminution du prix du carburant qui plombe aujourd’hui notre activité », a déclaré Gora Khouma sur la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos