Grève des transporteurs routiers : Mansour Faye reçoit Alassane Ndoye et Cie lundi, les 5 chauffeurs grévistes déférés au parquet Le mot d’ordre de grève illimitée décrété par l’intersyndicale des travailleurs des transports routiers est bien suivi au niveau de l’interurbain. Alassane Ndoye, Gora Khouma et Pape Mamadou Ndiaye maintiennent la dynamique jusqu’à satisfaction de leurs doléances. "L'As"

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023

Selon nos sources, la rencontre avec les grévistes convoquée hier par le ministre des Infrastructures et des Transports Mansour Faye, à 11 heures, n’a pas pu se tenir. Pour cause, Alassane Ndoye et compagnie tenaient une assemblée générale extraordinaire pour discuter avec leurs bases des points de revendications.



L’assemblée générale qui a tiré en longueur s’est terminée vers 14 heures. Finalement, le ministre Mansour Faye a repoussé la rencontre jusqu’à lundi prochain. En attendant, les transporteurs poursuivent leur mouvement d’humeur.



Pour rester avec ce mouvement d’humeur des transporteurs, il faut dire que les 05 chauffeurs qui s’opposaient au trafic urbain suite au mot d’ordre de grève de l’intersyndicale des travailleurs des transports routiers ont été finalement déférés au parquet hier. M. Diop, F. Guèye, M. Guèye, M. Thiam, M. Tall sont poursuivis pour, entre autres délits, actes de vandalisme et tentative de destruction de biens appartenant à autrui, troubles à l’ordre public et attroupement.



