Grève des travailleurs des collectivités territoriales : Moussa Balla Fofana ordonne la régularisation des élèves sans actes d'état civil Enqueteplus.com- Par lettre circulaire datée du 24 mai 2024, le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires du Sénégal, Moussa Bala Fofana, a instruit les maires et gouverneurs de région à délivrer des certificats de non inscription aux élèves non déclarés à l’état civil, notamment ceux des classes de CM2 et de Terminale, comme identifié par l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de leur ressort. Pendant ce temps l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (ISTCTS) en mouvement d'humeur depuis plus de 2 ans a décrété de nouveau une semaine de grève à partir de ce lundi 27 Mai.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2024 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Cette instruction du ministre Moussa Balla Fofana fait suite à la directive du Premier Ministre Ousmane Sonko prise lors du Conseil interministériel du 18 mai 2024 sur la préparation des examens et concours de l’année scolaire 2023-2024 portant régularisation des élèves non déclarés à l’état civil.



En application à cette décision, le Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales, et de l’Aménagement des Territoires du Sénégal, Moussa Balla Fofana, « invite les autorités locales à contribuer à la mise e œuvre en procédant à la délivrance des certificats de non inscription aux élèves concernés, notamment ceux des classes de CM2 et de Terminale, comme identifié par l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de votre ressort », souligne une lettre circulaire datée du 24 mai 2024.



A cet effet, le ministère « les appuiera en registres de naissance pour faciliter la transcription des jugements d’autorisation d’inscription ultérieurement délivrés par les juridictions compétentes ».



Enfin, « les autorités locales sont appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de ce processus crucial », conclut la source. Pendant ce temps l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal poursuit son mouvement d'humeur qui dure depuis plusieurs mois.



Dans le cadre de la mise en œuvre de son 18e Plan d'actions, il a décrété 120 heures de grève à partir de ce lundi 27 Mai 2024 jusqu'au vendredi 31 Mai sur l'étendue du territoire national, souligne un communiqué.



En outre, une conférence de presse est annoncée pour jeudi prochain à la Direction de l’aménagement urbain (Dau). La marche nationale initialement prévue le mardi 28 Mai a été reportée à une date ultérieure. Toutefois, elle annonce une conférence de presse.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook