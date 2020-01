Grève du 23 janvier: Mariama Sarr rencontre le G7 aujourd’hui Une rencontre aura lieu ce jeudi entre la ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr et les membres du G7. Une entrevue qui aura certainement pour but de désamorcer la bombe, le G7 ayant appelé à une grève générale le 23 janvier prochain, qui sera ponctuée par une marche. Cela, pour protester contre le non-respect des engagements pris par l’Etat en faveur des enseignants. Le G 20 a déjà procédé à un débrayage, mardi dernier, en attendant d’autres actions, rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos