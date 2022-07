Grimes : Elon Musk vit comme s’il était pauvre

Grimes dit que le milliardaire économise la majeure partie de son argent pour financer ses projets de colonisation de Mars.



La chanteuse canadienne avait une variété de choses intéressantes à dire sur son partenaire Elon Musk.



Dans une nouvelle interview, non seulement Grimes a révélé qu’elle avait accueilli un autre enfant avec Musk, mais aussi qu’il préférait vivre dans le bas de l’échelle socio-économique, bien qu’il soit la personne la plus riche du monde.



En parlant à Vanity Fair, Grimes a déclaré que Musk vit rarement comme un milliardaire. Au contraire, le fondateur de SpaceX préfère économiser le plus d’argent possible pour financer son plan coûteux de colonisation de l’espace, à commencer par Mars.



La chanteuse a déclaré dans l’interview :



« Le projet Mars est difficile. Il n’y a pas de revenu pour ça. Il n’y a aucun moyen pour ça de gagner de l’argent. C’est pour le bien de l’humanité, c’est dangereux et c’est cher, et les gens sont comme, il accumule de l’argent! Non, il dépense tout en R&D. » – Grimes



Grimes est allé jusqu’à alléguer que Musk — qui vaut environ 219 milliards $ — vit en dessous du seuil de pauvreté!



« Bro ne vit pas comme un milliardaire. Bro vit parfois en dessous du seuil de pauvreté. Au point où j’étais comme, ne pouvons-nous pas vivre dans une maison de 40 000 $ très précaire? Où les voisins, genre, nous filment, et il n’y a pas de sécurité, et je mange du beurre de cacahuètes pendant huit jours d’affilée? » – Grimes



Elle est bien consciente que beaucoup voient Musk comme une incarnation de la vie luxueuse, et Grimes est là pour vous dire le contraire.



La chanteuse a tenté de garder secrète l’identité de son bébé dans l’interview, mais après que le nouveau-né a commencé à pleurer, Grimes a révélé au journaliste qu’ils avaient en effet accueilli un nouveau bébé, une fille nommée Exa Dark Sideræl, dont le surnom est Y.



Le couple, qui entretient une relation amoureuse depuis 2018, a également un fils, X Æ A-12, bien qu’ils l’appellent X en abrégé.