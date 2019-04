Grippe équine : l’épidémie progresse, 3473 bêtes contaminées à Fatick L’épidémie de grippe équine qui s’est déclarée depuis la semaine dernière, gagne du terrain en zone rurale. Et c’est le département de Fatick qui serait le plus touché, selon la RFM, qui souligne que pas moins de 262 ânes et chevaux ont été tués et la maladie a déjà contaminé 3473 bêtes. Un chiffre inquiétant, surtout que les éleveurs et paysans ne disposent pas souvent de médicaments ou vaccins contre cette maladie virale encore méconnue.

