Gris Bordeaux sur les sanctions pécuniaires : « Les membres du Cng sont des voleurs »

Samedi dernier, ils ont tenu un point de presse au centre Fodé Doussouba de Pikine pour dénoncer le manque de considération de la part du Cng. C’est le Tigre de Fass, Gris Bordeaux, porte-parole du jour, qui s’est prononcé en premier sur ces sanctions.



« Ça fait longtemps que je parle du Cng ? Je ne suis pas un petit lutteur, mais plutôt un leader d’écurie. C’est un combat que je ne peux pas porter seul, car je risque de me créer des ennemis. C’est le combat de tous les lutteurs. Le Cng ne peut pas tous nous sanctionner ? Ce sont des voleurs et si on s’unit, ils ne peuvent rien contre nous. Ils prennent notre argent comme ça. S’ils pensent pouvoir nous faire taire, ils se trompent », a déclaré Gris Bordeaux. Le troisième Tigre de Fass a aussi décrié la gestion du Cng qui selon lui, se fait un nom avec leur argent.



« Ils n’ont pas de budget. Le Cng donne seulement des per diem. Ils prennent notre argent pour se faire un nom dans les cérémonies. J’ai des preuves de ce que j’avance. On aurait même accepté qu’ils prennent l’argent qu’ils nous coupent pour le donner aux anciennes gloires malades. Par exemple, Boy Bambara est là et ils pouvaient prendre cet argent pour le soigner. Seul feu Toubabou Dior nous représentait dignement », a ajouté Gris Bordeaux.



Parmi les lutteurs qui étaient présents, on peut citer Ama Baldé, Lac de Guiers 2, Less 2 et les anciennes gloires Boy Kaïré et Khadim Gadiaga. Toutefois, les autres ténors de l’arène ont été tous représentés.













L’As