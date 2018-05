Gris Bordeaux traite Aziz Ndiaye d’indiscipliné Le troisième Tigre de Fass ne porte plus Aziz Ndiaye dans son cœur. Invité de l’émission « Bantamba », Gris Bordeaux a dénoncé les propos injurieux de l’ancien promoteur de lutte, qu’il a qualifiés d’actes d’indiscipline.



Aziz Ndiaye avait adressé des paroles injurieuses (ki sa jabbar la tey sula neexee nga…) en direction de Gris Bordeaux, au soir du 31 mars, dans un combat finalement remporté par le Lion de Guédiawaye. Gris Bordeaux ne digère pas, alors pas du tout.



« C’est un acte d’indiscipline notoire. Entendre de tels propos nous fait mal », a d’emblée laissé entendre le lutteur de Fass. Refusant de se mettre au niveau de son détracteur, il ne s’est pas gêné de le tacler, les deux pieds décollés. « Nous sommes des responsables et des exemples pour la jeunesse. Il n’était pas connu, lorsqu’il était avec nous. Maintenant, il incarne quelque chose dans ce pays. C’est son frère Baye Ndiaye qui devait se comporter de la sorte, mais non.»



Auparavant, Abass Ndoye, le président de l’écurie Fass, a décoché ses flèches en direction de l’ancien promoteur, sans le citer. « On a toujours été respectueux vis-à-vis de notre adversaire », dit-il. « Les souteneurs des lutteurs doivent faire profil bas et rester derrière, mais dire que je soutiens le lutteur et que je suis le centre du monde, cela n’existe nulle part. C’est ça le problème », ajoute-t-il.











