Grogne à l’Ipres : L'Intersyndicale de l'Ipres est très remontée contre la Direction générale

Les travailleurs justifient ce mouvement d’humeur pour la sauvegarde de leur outil de travail, la lutte contre la dégradation accélérée des conditions de travail ainsi que la promotion des droits des salariés.



Parmi les revendications des travailleurs figurent également l’application immédiate et sans condition du protocole d'accord du 05 mai 2022 avec effet rétroactif à compter de janvier 2022 ;



l’augmentation des salaires ; la finalisation et la mise en application de l'accord d'établissement ;



l’ouverture immédiate des négociations sur la plateforme revendicative issue du séminaire de Saly en décembre 2019;



une meilleure gouvernance de l'Ipres et l’audit financier et technique du projet de modernisation du système d'informations de l'Ipres. Il est prévu un point de presse jeudi prochain.