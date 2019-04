Grogne après la formation du nouveau gouvernement: le SEP de BBY raisonne les frustrés

Des membres de la mouvance présidentielle ont exprimé leur courroux suite à la formation du nouveau gouvernement. Cette grogne n’a pas plu au Secrétariat exécutif permanent (SEP) de BBY, qui a appelé les uns et les autres à un esprit de dépassement.



« Aujourd’hui, le président de la République et son gouvernement ont besoin de la mobilisation de tous dans l’unité et la discipline pour atteindre les objectifs fixés, pour l’intérêt exclusif des populations dont les attentes sont multiples et pressantes», indique l’état-major de BBY dans un communiqué. Lequel n’a pas manqué de rappeler aux mécontents que l’oubli de soi pour l’intérêt collectif, doit être la ligne de conduite de chacun, dans ce temps de l’action dans l’effort redoublé.











L’As

