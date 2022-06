Grogne au PS suite aux investitures : Des jeunes militants interpellent Aminata Mbengue Ndiaye

Contestation des investitures par certains responsables jeunes du Parti socialiste !



Suite à la publication de la liste des investitures de BBY, certains responsables du mouvement national des jeunesses socialistes (PS) ont marqué leur désapprobation sur la position occupée par le SG de leur mouvement, honorable Bounama Sall.



En rappelant les dispositions des statuts et du règlement intérieur de leur parti, ces responsables précisent que conformément aux principes qui gouvernent les investitures au sein du Parti socialiste, le Secrétaire général du MNJS est investi après le Secrétaire Général du Parti, la Présidente du mouvement des femmes.



Et sous ce rapport, il devait être le deuxième investi PS après la Présidente Aida Sow Diawara.



Face à cette situation, ces jeunes responsables interpellent la SG de leur Parti et demande des précisions sur comment est-ce que les investitures au sein du PS ont été menées ?



Ils comptent approfondir leur position lors du Bureau politique du Parti convoqué pour ce samedi 4 juin.



Ont signé



Malick Ndaw SG, jeunesses socialistes Union Régionale Kaffrine

Saliou Dieng, Secrétaire Général jeunesses socialistes Union Régionale Diourbel

Pape ibra Loum, Secrétaire Général Jeunesses socialistes union régionale Fatick

Amadou Lèye Konté, Secrétaire Général jeunesses socialistes union régionale Sedhiou

Lamine Diédhiou, Secrétaire Général jeunesses socialistes Union Régionale Ziguinchor

Fakha Touré, porte-parole du Mouvement national des jeunesses socialistes