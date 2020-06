Grogne au sein de l’Apr après les récentes nominations : Mamadou Libass Basse appelle ses camarades au calme, à la raison et à se ressaisir car… Les récentes nominations à savoir celle de Abdou Fall et de Moussa Sy ont créé des frustrés au sein de l’Apr. Mamadou Libass Basse s’en désole et invite ses camardes à la raison, au calme et à se ressaisir car le président de la République ne peut pas nommer tout le monde. Le responsable politique de l’Apr Pikine pense qu’en ce moment Macky Sall reçoit des pressions venant de partout, « donc nous ne pouvons pas constituer d’autres pressions pour lui alors que nous sommes censés être ses boucliers ». Il a aussi soutenu qu’il y a eu des failles dans la gestion de la Covid au Sénégal tout au début. M.Basse s’est en outre prononcé sur la distribution de l’aide alimentaire…

