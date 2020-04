Grogne chez les travailleurs de Dakar-Bamako-Ferroviaire: plus d’un an après, pas un sou pour leur retraite Les travailleurs de Dakar-Bamako- Ferroviaire en ont marre d’attendre un droit qui ne pointe pas le bout du nez. A la retraite depuis le 24 aout 2018, ils courent derrière leurs primes de retraite, des sommes jugées dérisoires mais toujours inaccessibles.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Avril 2020 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

Pour le paiement de leurs salaires, les travailleurs de Dakar-Bamako-Ferroviaire comptent se faire entendre et au besoin même, bloquer toutes les activités relatives au transport ferroviaire.



Depuis plus d’un an, ils reclament un droit qui n’est que le paiement leurs retraites. Oui, depuis plus d’un an, ces agents sont à la retraite, sans avoir perçu un sou.



Reçus par leur ministre de tutelle, l’année dernière, une promesse ferme leur avait été tenue pour régler cette anomalie, mais à ce jour, rien.



Voilà l’objet de leur ras-le-bol exprimé devant la presse...



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos