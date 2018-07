Grogne et protestations aux Douanes

Ça rouspète aux Douanes. De jeunes inspecteurs sont montés au créneau pour protester contre leur non-affectation. Selon Enquête, depuis plus de six mois, ces jeunes fraîchement sortis de l'École nationale d'administration, peinent à rejoindre leurs postes.



Le journal indique qu'ils font les frais de bisbilles qui opposeraient l'administration douanière au ministère des Finances.



Cette controverse survient après l'érection des bureaux secondaires en bureaux de plein exercice. Une décision qui a été vite annulée sur ordre la tutelle.



Enquête révèle que le mois dernier, une crise de leadership a traversé l'administration des douanes. Une situation qui a poussé l'amicale des inspecteurs de ce corps, à sortir de son mutisme pour remettre les pendules à l'heure.

