Gros coup de la Marine nationale: 2026 Kgs de cocaïne saisis C’est sans doute l’une des plus grosses saisies de drogue en haute mer réussie par la marine nationale. En effet, ce 17 octobre les gardiens des côtes sénégalaises ont intercepté à 363 km au large de Dakar, un navire dénommé La Rosa avec à son bord une cargaison de 2026 kg de cocaïne pure, indique la Dirpa dans un communiqué.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 22:07

Les cinq membres de l’équipage impliqués dans un trafic international de drogue, ont été appréhendés au cours de l’opération rondement menée par les vedettes Lac Retba et Cachouane avec comme appui aérien l’avion de la patrouille maritime Casa 235 de l’armée de l’air et du falcon 50 français stationné à Dakar.



Une enquête a été ouverte. L’équipage ainsi que la cargaison ont été mis à la disposition des autorités compétentes.









