Groupe CCBM Holding : 30 ans de gloire, Serigne Mboup dresse le bilan de son succès Le groupe CCBM holding a célébré, hier, ses 30 ans d’existence. À cet effet, dans le cadre de cet événement qui se tient du 19 au 21 janvier 2023, à l’esplanade du Grand Théâtre national de Dakar, Serigne Mboup, président dudit groupe, a fait face à la presse. Ainsi, le patron de CCBM holding, par ailleurs, maire de la ville de Kaolack, est revenu sur les échecs, le succès, les contraintes et défis et les perspectives du groupe, depuis sa création en 1992 jusqu’à nos jours.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2023

En effet, avec comme vision «être pionnier et leader dans les domaines de la distribution, des services et de l’industrie afin de rendre nos produits accessibles à tous les consommateurs», le groupe CCBM Holding emploie aujourd’hui 1000 salariés directs et plus de 10.000 salariés indirects à travers ses partenaires et réseau de distributeurs.



Fondée sur des valeurs telles que : «l’ambition, la créativité, la performance, la responsabilité et la solidarité», la société, qui s’appelait jadis «Établissement Bara Mboup», a démarré ses activités dans la région de Kaolack, en 1960, avec la vente de tissus et divers. En 1988, le fondateur crée une branche alimentaire, ce qui marque son début dans le grand commerce.



Aujourd’hui, le groupe CCBM est devenu l’un des poids lourds de l’économie sénégalaise avec ses 6 filiales, à savoir : pôle alimentaire et grande distribution (Baralait, Soklin, Santex, etc.) ; pôle équipement avec l’électroménager/Orbit City (Westpool, Xper, etc.) ; pôle automobile avec les marques Volkswagen, Great Wall, Haval, Chery, Lovol, Sinotruk, KTM, et Dayang ; pôle immobilier (Touba Sandaga, Cœur de ville de Kaolack) ; pôle transport logistique (voyages, Africa Transit) ; et enfin, pôle services (technologies, assurance, microsen, univers média, entre autres).



Le groupe CCBM est également implanté à Rufisque dans les locaux de l’ex Bata depuis 2011. Ici, est installée une usine de montage automobile qui répond aux normes internationales d’assemblage et produit des véhicules et engins de marques mondialement connues telles que : Lovol et Sinotruk qui font partie des plus grandes marques chinoises.



À noter également que le groupe a eu à former des personnalités qui sont devenues aujourd’hui des chefs d’entreprise et leaders dans leur domaine. Aujourd’hui, il tient à nouer un partenariat avec l’AMS (Association des maires du Sénégal) dans les domaines de l’électroménager, l’automobile, le voyage et le financement (crédit direct de 12 à 60 mois).

