Groupe Ecobank : Le nouveau président du Conseil d’administration liste ses priorités

« Je suis honoré d'être nommé président du Conseil d’administration de Ecobank Transnational Incorporated » a déclaré Alain Nkontchou cet après-midi lors d’une conférence de presse virtuelle. Il a ajouté dans la foulée qu’ayant siégé à son Conseil depuis 2015, il a noté la résilience de Ecobank et son passé mémorable, bâti sur des bases solides pour assurer le succès de la Banque sur le long terme. A l’en croire, quelques-unes de ses priorités seront de résoudre certains problèmes à Ecobank Nigéria ainsi que de renforcer la culture de performance de la banque, sa gestion de risque entre autres.



Dans son allocution, il poursuit : « j'ai hâte de travailler avec le conseil d'administration et l'équipe de la direction alors que nous continuons notre voyage et je sais que nous sommes bien placés pour naviguer dans l'environnement actuel et établir les normes en matière de services financiers pour nos clients à travers l'Afrique ». Aussi, M. Nkontchou a laissé entendre que son background et son expérience seraient en fait adaptés à son nouveau rôle chez Ecobank.



M. Nkontchou a dit également rester persuadé que l’institution est bien outillée pour poursuivre convenablement ses activités dans le contexte actuel et fournir des services financiers de référence à ses clients en Afrique avant d’exprimer, par la même occasion, ses remerciements à son prédécesseur, M. Emmanuel Ikazoboh, pour son leadership et à qui il souhaite le meilleur pour l'avenir.



Par ailleurs, concernant la distribution de dividendes qui ne s’est pas fait depuis trois ans, le successeur de Emmanuel Ikazoboh à la tête du Conseil d’administration de Ecobank Transnational Incorporated indique que par la réussite de la mise en œuvre de la nouvelle vision qu’ils ont pour la banque, ils pourront générer plus de revenus pour pouvoir redistribuer des dividendes.



Pour sa part, le Pdg de Ecobank a déclaré que l'ensemble du groupe souhaite la bienvenue à M. Nkontchou en tant que président du Conseil d’administration. Ade Ayeyemi de poursuivre : « Nous allons lui accorder notre soutien sans faille pour assurer la réalisation des impératifs stratégiques du groupe Ecobank ». Pour lui, M. Nkontchou a toujours mis à profit sa riche expérience au sein du conseil et qu’il salue son leadership efficace et solide.

Bassirou MBAYE





