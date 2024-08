Groupe Futurs Médias : Une Aide Qui Ne Couvre Même Pas un Mois de Charges

$Répartition des Subventions par Année

2023 : Un Soutien Significatif

En 2023, GFM a reçu un total de 69 millions de FCFA en subventions, répartis comme suit :



L'Observateur (L'Obs) : 15 millions de FCFA

Radio Futurs Médias (RFM) : 14 millions de FCFA

Le journal Record : 10 millions de FCFA

Télévision Futurs Médias (TFM) : 25 millions de FCFA

Igfm : 5 millions de FCFA

2022 : Un Effort Financier Accru



En 2022, le total des subventions accordées à GFM s'est élevé à 93 millions de FCFA :



L'Observateur (L'Obs) : 18 millions de FCFA

Radio Futurs Médias (RFM) : 18 millions de FCFA

Le journal Record : 10 millions de FCFA

Télévision Futurs Médias (TFM) : 40 millions de FCFA

Igfm : 7 millions de FCFA

2021 : Une Année Sans Subvention

Contrairement aux autres années, aucune subvention n'a été accordée en 2021.



2020 : Un Soutien en Temps de Crise

En 2020, GFM a reçu 45 millions de FCFA en subventions.



2019 et 2018 : Des Subventions Identiques

Les années 2019 et 2018 ont vu GFM recevoir 20 millions de FCFA chaque année.



Comparaison avec le Secteur de la Presse



L'analyse de ces subventions révèle que malgré l'importance des montants reçus, ceux-ci restent insuffisants au regard des charges considérables, notamment pour TFM dont la masse salariale seule dépasse les 100 millions de FCFA par mois. Cette réalité soulève des interrogations sur la stratégie de répartition de l'aide publique destinée à la presse.



De plus, la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), qui bénéficie déjà d'un budget alloué par l'État, a également reçu une part de l'aide destinée à la presse privée. Cette situation met en lumière les disparités dans la distribution des subventions et l'impact inégal qu'elles ont sur les différents acteurs du secteur médiatique.



Une Tendance à la Hausse



L'analyse des chiffres montre une tendance générale à l'augmentation des subventions au fil des années, atteignant un sommet en 2022. Cependant, cette augmentation n'a pas suffi à soulager les charges croissantes des entités comme GFM, qui doivent jongler avec des coûts élevés et une aide insuffisante pour maintenir leurs opérations.



Le Groupe Futurs Médias continue de jouer un rôle crucial dans le paysage médiatique sénégalais malgré les défis financiers. Les subventions reçues, bien qu'appréciables, ne couvrent qu'une fraction des besoins réels, en particulier pour des entités comme TFM, où les charges salariales seules dépassent largement les montants alloués. Une réévaluation des critères de distribution de l'aide publique pourrait être nécessaire pour assurer une meilleure équité et soutenir de manière plus efficace les médias privés du pays.