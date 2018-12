Groupe Wal fadjri : Ahmed Khalifa Niasse "prêt" à payer les salaires des employés

Ahmed Khalifa Niasse se dit prêt "à payer le salaire du mois de décembre à tout employé de Wal fadjri qui se sera présenté à la comptabilité du Palais, muni de son bulletin de salaire du mois de novembre". Il l'a fait savoir, ce jeudi, au Bureau de presse du palais Ahmadyana.



Le frère de Sidy Lamine Niasse, rappelé à Dieu le 4 décembre dernier des suite d'une attaque cardiaque, à l'hôpital Principal de Dakar, d'indiquer qu'il "en sera de même les mois suivants jusqu'à la nomination d'un administrateur judiciaire".



"Cette initiative est faite pour honorer la mémoire de son défunt frère. Il en fera de même pour les factures d'eau et d'électricité qui lui seront présentées. Cette offre couvre également le domicile du regretté Sidy Lamine Niasse", a-t-on ajouté dans le communiqué reçu par Seneweb à ce propos.



Par ailleurs, le Bureau de presse du Palais Ahmadyana a informé qu'il "a en sa possession un document sonore prouvant qu'un agent de Wal fadiri est en train de comploter en exploitant la naïveté de l'un des héritiers de feu Sidy Lamine Niasse pour bazarder Walfadjri, en le vendant à l'Apr afin de lui servir d'outil de campagne. Ce qui est en violation de la volonté du défunt". Et que "l'héritier en question cherche à s'enfuir avec l'argent en France où il réside".



La cellule de communication de poursuivre : "concernant l'agent lui, il se contentera d'une commission de 10 %. C'est à dire des centaines de millions pour s'offrir une retraite dorée".



Ahmed Khalifa Niasse n'a pas encore décidé de mettre en ligne ledit document. Il dit "se réserve(r) le droit d'en faire l'utilisation adéquate le moment venu". Toutefois, le Bureau de presse a renseigné que le document en question "a été enregistré dans le salon d'une haute autorité étatique, par ailleurs haut responsable de l'Apr".





