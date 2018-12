Groupe consultatif de Paris: Le Ministre Sidiki Kaba témoigne de la "confiance renouvelée" à Macky Sall La moisson a encore été belle pour le Sénégal au Club de Paris. Le Président Macky Sall et son gouvernement ont obtenu 14 milliards de dollars, (7 356 milliards F CFA) pour le financement de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (Pse), soit le double des 2850 milliards de francs recherchés. Pas une surprise pour le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Sidiki Kaba. Selon lui, les partenaires techniques et financiers n’ont fait que renouveler leur confiance au chef de l’Etat Macky Sall, qui a posé des actes forts sur le plan national et international depuis son accession à la magistrature suprême.

