Groupe consultatif de Paris: Le Sénégal en quête de 2850 milliards de FCfa

Lundi 10 Décembre 2018

2850 milliards de francs CFA, c’est le gap que le Sénégal va chercher au Groupe consultatif de Paris prévu les 17 et 18 décembre prochain. « Nous allons retourner devant la communauté internationale et dire à nos partenaires ce qui a été fait des ressources qui ont été données au Sénégal », a soutenu Amadou Ba, ce samedi, lors du vote de la loi de Finances 2019.



Selon l’As, l’Etat du Sénégal va chercher auprès des partenaires techniques et financiers, le montant de 2850 milliards de francs CFA. « Nous souhaitons lever, au lendemain du 17 décembre, les montants que nous cherchons, et que le président de la République puisse montrer que le programme mis en œuvre est bien faisable », a expliqué l’argentier de l’Etat. Non sans informer que le gouvernement va informer ses bailleurs des efforts qui ont été faits sur le premier quinquennat, sans oublier les limites.

