Groupe de « la mort » : El Hadj Ousseynou Diouf et Khalilou Fadiga se prononcent sur le tirage de la Can Avec le Sénégal classé dans le « Groupe de la mort », le tirage de la CAN a déjà livré ses secrets. Interrogés par "L'As" , : El Hadj Ousseynou Diouf et Khalilou Fadiga se sont prononcés sur ce tirage de la Can et les perspectives des Lions..

El Hadj Ousseynou Diouf sur le tirage de la Can «Le Sénégal doit montrer que c’est le tenant du titre»

« Je suis très heureux de ce tirage pour une seule raison. Nos joueurs ont l’habitude de jouer des matchs chauds dans leurs clubs. Aujourd’hui le Sénégal doit montrer que c’est le tenant du titre, le favori. Les équipes qu’il devra affronter doivent sentir qu’on est plus jeune, plus fort.



On doit montrer qu’on reste les meilleurs en Afrique. Le Cameroun est une équipe qui résiste souvent au Sénégal surtout dans les phases finales. On se souvient de 2002, de 2017 ; Sadio Mané était là. Les temps ont changé.



Le Sénégal a grandi. Le pays a plus de caractère et a beaucoup mûri. Et je suis persuadé que c’est eux qui devront avoir peur du Sénégal et pas le contraire.»





Khalilou Fadiga «On est largement capables de rééditer ce que nous avons fait au Cameroun»



« On connaît nos voisins guinéens et gambiens. On a toujours dit que le Sénégal est un grand pays. Je pense qu’on va encore le démontrer sur le terrain. Au niveau du football, on a toutes les qualités requises à l’heure actuelle. On a gagné la plupart des trophées avec presque toutes nos équipes nationales.



C’est un challenge qui se présente encore devant, mais on est largement capable de rééditer ce que nous avons édité il y a quelque temps de cela. Le Sénégalais n’aime pas avoir d’enfant unique. On fera tout pour avoir un deuxième bébé. »

