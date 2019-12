Groupe parlementaire BBY: Aymerou Gningue condamne « les initiatives individuelles intempestives » de ses collègues

Le Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY, majorité) a condamné, mercredi, ‘’les initiatives individuelles intempestives’’ de certains de ses membres notées lors de la session budgétaire.



’‘ (…) le Groupe parlementaire condamne les initiatives individuelles intempestives pendant la Session et tendant à saper la cohésion et la discipline en son sein. Il met en garde leurs auteurs quant aux conséquences qui pourraient en découler’’, écrit le président du groupe Aymérou Gningue, dans un communiqué reçu à l’APS.



Par la voix de M. Gningue, le Groupe parlementaire ’’réaffirme son soutien et son engagement sans faille au président Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale, qui demeure le choix du président Macky Sall, président’’ de la Coalition BBY.



Il rappelle que l’Assemblée nationale du Sénégal a voté la Loi de Finances initiale 2020, ‘’avec comme innovation majeure l’entrée en vigueur du Budget Programmes’’.



‘’Comme à l’accoutumée, le marathon budgétaire a enregistré cette année une présence massive des députés’’, dit-il.



Aymérou Gningue a félicité tous les députés, ‘’particulièrement ceux de la majorité présidentielle, pour leur engagement, leur loyauté et leur bonne tenue’’.



Le Groupe parlementaire Benno Book Yaakaar ‘’les exhorte à persévérer dans cette voie, pour mériter encore davantage la confiance des Sénégalais’’.



Le Groupe parlementaire adresse ses félicitations au ministre des Finances et du Budget, au ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions et à tous les membres du Gouvernement du Sénégal, pour leur clairvoyance, leur engagement et leur détermination tout au long de la Session’’.



Il ’’salue également la disponibilité des Services administratifs de l’Assemblée nationale, tout au long de cette Session’’.

