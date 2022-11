Guédiawaye: Ahmed Aïdara tresse des lauriers à Malick Gackou

Ahmed Aïdara a promis de soutenir Malick Gackou en 2024. Une déclaration faite lors la cérémonie d’investiture de Malick Gackou pour la présidentielle de 2024. Le journaliste rappelle que s’il est devenu maire, puis député, c'est grâce au candidat du Grand Parti. Ahmed Aïdara qui a assisté à l’investiture de son « mentor » à Guédiawaye, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du patron du Grand Parti.



« Sur le plan sportif, il a été à la tête de Guédiawaye football club pendant 10 ans. Il a investi 1 milliard dans ce club. C’est grâce à lui que le lutteur Balla Gaye est devenu « roi des arènes ». C’est lui le parrain du lycée Limamou Laye, il est le parrain des femmes et de la jeunesse », a fait savoir le maire de Guédiawaye. La main sur le cœur, M. Aïdara jure que ceux qui accusent Gackou de travailler pour le Président Sall, sont dans le faux : « c’est archi faux », a-t-il martelé, avant d’embrayer: « si nous n’avons jamais apporté de réponses par rapport à ces accusations, c’est parce que nous attendions le moment opportun. Elhadj Malick Gakou est le seul Sénégalais à démissionner d’un poste de ministre, en dépit de tout ce que cela comporte comme privilèges ».



Le leader de ‘’Guédiawaye La Bokk’’ n’a pas manqué de rappeler que c’est le président du GP qui a fait de lui ce qu’il est devenu aujourd’hui. « Lors des dernières Locales c’est moi qu’il a choisi comme candidat. Il a fait de moi le maire de Guédiawaye et j’ai pris sa revanche devant le camp de Macky Sall. Il a mis les moyens (…), ce qui m’a permis de laminer Aliou Sall.



Lors des Législatives, également, il a eu la clairvoyance de me demander de m’inscrire sur la liste départementale. Et il a mis sur la table, 12 millions pour me permettre de battre campagne », a-t-il rappelé.



Sous un autre registre, M. Aïdara renseigne : » En 2013, quand j’ai perdu mon père, lui a failli perdre la vie sur la route de Farafenni, précisément à Dinguiraye, puisqu’il a fait un accident sur la route en allant aux funérailles de mon défunt père. Finalement, c’est à bord d’une moto de type Jakarta qu’il est arrivé à Farafenni ».



« J’ai donné son prénom à l’un de mes enfants. C’est énorme pour lui mais cela ne représente rien pour moi, comparé à sa générosité et à sa disponibilité », a-t-il dit, avant de promettre de se battre à ses côtés jusqu’à ce qu’il accomplisse son vœu de devenir le successeur de Macky Sall.