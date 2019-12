Guédiawaye : Aliou Sall et Malick Gackou se retrouvent Décidément, le maire de Guédiawaye est en train de se refaire politiquement, en cherchant notamment à élargir le camp de ses alliés. Alors que ses retrouvailles avec son ex ennemi, Seydina Fall Bougazelli ont été annoncés quelque temps avant que ce dernier ne soit arrêté pour trafic de faux billets, Aliou Sall a scellé ses retrouvailles avec Malick Gackou.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019 à 13:52

Les deux hommes étaient, en effet assis côte-à-côte, hier à Guédiawaye lors d’une cérémonie de collecte de fonds en faveur du Guédiawaye FC. Les deux hommes ont chacun demandé un standing ovation pour l’autre, se rendant notamment les politesses.

Une cérémonie marquée, toutefois, par des heurts entre militants de l’Apr et membres du mouvement Guédiawaye La Bokk. Des incidents que Aliou Sall a demandé aux journalistes « de taire, pour une fois ».



