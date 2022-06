Guédiawaye : Aliou Sall met en garde l’opposition

L’ex-maire de Guédiawaye avertit l’opposition qui projette de tenir une manifestation mercredi prochain. « Nous sommes à la croisée du chemin. Le président Macky Sall, à la tête de notre coalition, à la tête du pays, a réalisé des projets structurants et importants dans tous les domaines. Qu’il s’agisse des infrastructures, du transport, de l’agriculture, de l’éducation ou de la création d’emplois, tous les domaines ont été impactés », liste Aliou Sall.



« En face, nous avons des pyromanes qui ne connaissent que la violence, le chantage, les menaces. Ils ne proposent rien aux Sénégalais si ce n’est de brûler le pays.



La jeunesse de BBY et du Parti socialiste est appelée au premier rang pour barrer la route aux pyromanes. Ici à Guédiawaye, on ne laissera pas l’opposition semer la pagaille », prévient-il.