Guédiawaye : Aliou Sall scelle les retrouvailles avec ses adversaires politiques Le lancement des travaux du Bus rapide transit par le chef de l’Etat, Macky Sall, hier, à Guédiawaye, a été l’occasion pour le maire de la ville de sceller ses réconciliations avec ses meilleurs ennemis.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019

Aliou Sall s’est, en effet, affiché avec Lat Diop et Seydina Fall devant le chef de l’Etat comme pour valider ses retrouvailles.

Cité dans le scandale de 10 milliards de dollars par la BBC dans l’affaire Pertro-Tim, Aliou Sall, tente depuis quelque temps de redorer son blason et de revenir en force sur la scène politique. Cela passe certainement par rassembler le plus grand nombre autour de sa personne dans son fief de Guédiawaye.



