Guédiawaye / Election bureau municipal: Comment Aminata Souaré a sauvé Ahmed Aïdara (tous les résultats) Incroyable mais vrai, la coalition Benno Bokk Yakaar rafle presque tous les adjoints au bureau municipal de la mairie de Guédiawaye, ce mercredi 2 mars 2022. Fatou kiné Mbaye et Awa Diaw sont respectivement 12ème et 14ème adjointes au maire.





La coalition Yewwi Askan Wi, avec le maire Ahmed Aïdara, a obtenu un adjoint pour la constitution du bureau municipal. Et c’est le droit d’aînesse qui a permis à ladite coalition de remporter le 8ème adjoint au maire.



Aminata Souaré sauve les meubles du fait de son âge. En effet, sur 8 adjoints, la Coalition Yewwi Askan Wi n’a obtenu qu’un (1) adjoint. Les sept (7) autres adjoints sont de Benno Bokk Yakkar, de la coalition Wallu et de la coalition Gueum Sa Bopp.



Pour rappel, A la mairie de la Ville de Guédiawaye, l’élection des adjoints au maire avait connu des couacs le mois dernier. Elle s'est déroulée en présence des 84 conseillers et de l’autorité préfectorale.



03h 17 mn : Fin de l’élection à Guédiawaye



Élection du Bureau Municipal de Guédiawaye :



MAIRE AHMED AIDARA - YAW



1er Adjoint : CHEIKH SARR - BBY



2ème Adjointe : AIDA SOW DIAWARA - BBY



3eme Adjoint : NDIOGOU MALICK DIENG - PDS / Soutenu par BBY



4eme Adjointe : FAMA DIAKHATE GUEUM SA BOPPU / Soutenu par BBY



5ème Adjoint : SADA SALL - BBY



6eme adjointe : AWA SOW - BBY



7eme adjoint : RACINE BA GUEUM SA BOPP / Soutenu par BBY



8eme adjointe : AMINATA SOUARE - YAW ( Droit d’aînesse)



9eme adjoint : MAME IBRA BA - BBY



10eme adjointe : FATOUMATA SY - BBY



11eme adjoint : MOULAYE CAMARA - And Nawle : Soutenu par BBY



12ème adjointe : FATOU KINE MBAYE - YAW



13eme adjoint : ASS SALIOU FALL - BBY



14eme adjointe : AWA DIAW - YAW

