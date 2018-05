Guédiawaye Foot Pro officiellement relégué en ligue 2

L’équipe de Guédiawaye Foot Pro est officiellement reléguée en Ligue 2 après la victoire (2-1) de Dakar Sacré-Cœur, lundi, en match retard de la 25e journée de Ligue 1.





Avec un retard de 17 points derrière Niary Tally et Dakar Sacré-Cœur, qui luttent pour le maintien, l’équipe de Guédiawaye Foot Pro ne peut engranger au maximum que 15 points, pour les cinq matchs qu’il lui reste à jouer.



L’équipe de Guédiawaye était, en début de saison, au centre d’une querelle autour de ses droits de propriété, un différend opposant les partisans de l’ancien gestionnaire, Diamil Faye, à l’association qui a obtenu gain de cause, au terme d’un arbitrage de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Les deux parties n’avaient pas réussi à s’entendre sur la poursuite de la gestion de l’entité, qui avait été confiée pendant plusieurs années à Jappo SA, que dirige Diamil Faye.



En raison de l’intégration, en cours de saison, de l’US Ouakam, qui a gagné un procès contre les instances du football national auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), la décision a été prise de reléguer trois équipes en Ligue 2.



Avant l’intégration de Ouakam, seuls les deux derniers clubs de la Ligue 1 étaient relégués en Ligue 2.



L’US Ouakam, suspendue pour cinq ans après avoir été reconnu être ‘’exclusivement responsable’’ des incidents à l’origine de la mort de huit supporters du Stade de Mbour, lors de la finale de la Coupe de la Ligue du 15 juillet 2017, a finalement été réintégrée à la Ligue 1, à la suite de la décision rendue par le TAS.



A la dernière place de la Ligue 1, avec 7 points, l’US Ouakam, qui a pris le train en marche, n’a encore joué contre aucune des trois équipes de la ville de Mbour, le Stade Mbour, Mbour PC et Diambars.



Son premier match retard, contre Diambars, aura lieu jeudi, à Toubab Dialaw.



Comme l’US Ouakam, Diambars (13e, avec 20 points), Niary Tally (12e, avec 27 points) et Dakar Sacré-Cœur (11e, avec 27 points) luttent pour leur maintien en Ligue 1.











APS