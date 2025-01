Guédiawaye : La domestique accusée d’avoir tué son bébé innocentée, le mari révèle la vérité

A. W. Kandé, domestique de maison au quartier Gadaye de Guédiawaye, l'a échappé belle. Cette dernière qui a accouché toute seule et sans assistance d'un bébé mort né a été dénoncée par sa patronne au poste de police de Wakhinane Nimzatt.



«Accusée d'avoir ôté la vie au bébé dont elle venait, quelques heures plus tôt, de donner naissance, la mise en cause, qui semblait très affaiblie et ne tenant pas sur ses pieds, ne parvenait pas à répondre correctement, rembobine L'Observateur. Suite à une réquisition policière, elle est envoyée au service gynécologique de l'hôpital Dalal Jamm. Sur place, les sages-femmes établissent qu'elle a bien accouché prématurément à six mois, d'un bébé mort-né. Les limiers seront ensuite orientés à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff» où «surveillée étroitement par les limiers», la femme de ménage bénéficie de soins post-nataux, «pendant que la dépouille du bébé est envoyée chez le légiste pour autopsie» pour déterminer les causes de la mort.



Innocentée par le certificat de genre de mort du bébé, «faisant état d'une mort naturelle sans doute causée par le volume de travail qu'accomplissait la femme enceinte», A. W. Kandé, 25 ans, est rentrée libre, souligne le journal. Qui note toutefois que manque de bol pour elle, c'est le mari qu'elle avait fui en quittant Vélingara, dans la région de Kolda, pour rejoindre la capitale sénégalaise où elle a d'abord travaillé aux Almadies avant Guédiawaye, qui est venu la chercher.



Contacté par les limiers, ce dernier a aussitôt déféré à la convocation, «insistant sur le fait qu'il est bien l'auteur de la grossesse», conclut L'Observateur.