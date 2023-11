Guédiawaye : Les habitants de la Cité Sones mobilisés contre l’insalubrité et l’insécurité Il y avait une forte mobilisation à la cité Sones à Guédiawaye. Les habitants sont sortis en masse pour nettoyer le jardin public de leur cité. Une action qui vise à améliorer leur cadre de vie et par ricochet, lutter contre l’insécurité.

«Le jardin public de la cité a été un lieu de refuge des délinquants et des agresseurs. Avec l’appui de la Sonaged, nous avons jugé nécessaire de mobiliser les habitants de la cité pour nettoyer les lieux dans le but de rendre meilleur notre cadre de vie et lutter contre l’insécurité», a expliqué Saliou Sané.



Selon ce responsable du conseil de quartier de la Cité Sones, les cas d’agression étaient fréquents au niveau du jardin. «Nous avons enlevé tout ce qui est insalubrité dans le jardin. Nous avons aussi engagé des gardiens qui assurent la sécurité nuit et jour», tonne M. Sané.



À cette occasion, la Sonaged a mobilisé de gros moyens pour soutenir les habitants de la cité. Ainsi, plusieurs tonnes d’ordures y ont été extraites.



«Le jardin public a fait peau neuve». Cependant, les habitants de la cité interpellent le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt sur l’éclairage public, le pavage des rues et ruelles et l’assainissement collectif. À les en croire, ces problèmes constituent leurs principales doléances auprès de l’autorité locale.

