Guédiawaye: Malick Gakou déclaré Maire honoraire par Ahmed Aïdara

C’est le premier acte posé par Ahmed Aidara, nouveau maire de Guédiawaye. Porté à la tête de la collectivité à l’issue du scrutin des locales du 23 janvier dernier, Ahmed Aidara a fait de son mentor, Malick Gakou, leader de Yewwi Askanwi et président du Grand parti, le maire honoraire de la Ville de Guédiawaye. Un geste de reconnaissance à l’endroit de celui qui l’a mis en scelle et soutenu sa candidature.



“Je voudrais spécialement et du fond du cœur remercier mon mentor et grand frère de sang, le Président Malick Gakou, sans qui, rien ne serait possible. Cette victoire lui est dédiée pour tout ce qu’il a accompli pour moi”, avait déclaré Ahmed Aïdara suite à sa victoire devant Aliou Sall, frère du président Macky Sall.



De l’autre coté , le nouveau maire de Dakar a proposé au Conseil municipal de la ville, ce jeudi 17 février, de conférer à Khalifa Ababacar Sall, le statut de maire honoraire. Barthelemy Dias a également réitéré son amitié à l’ancien premier magistrat de la capitale, informe Rewmi.