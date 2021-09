Guediawaye/ Marche interdite contre la vie chère: Guy Marius Sagana et ses camarades activistes brutalisés et arrêtés par la police Guy Marius Sagna, Papis Djim (Frapp France Dégage), Fallou Diagne (Noo Lank) et Sylvestine Diatta (Africa First) ont été brutalisés et arrêtés par la police, suite à l'interdiction illégale et illégitime de la marche prévue, ce dimanche à Guediawaye contre la vie chère.

Cette interdiction fait suite à celle opposée, tout aussi illégale et illégitime de la manifestation pacifique que Noo Lank avait initiée pour le vendredi 10 septembre 2021 à la place de la Nation.



« Nos organisations dénoncent fermement cette dictature du régime de Macky Sall et sa volonté de museler l'expression des libertés, et exigeons la libération immédiate de tous les militants arrêtés », lit-on, sur le communiqué.



Ainsi, les camarades de Guy Marius Sagna appellent également, à une convergence de toutes les luttes citoyennes contre la chèreté des denrées de première nécessité, du loyer et de l'électricité, et appellent enfin, à une journée de manifestations pacifique à Dakar et partout dans le pays.



Ces organisations signataires dudit communiqué, composées de Frapp France Dégage, Y en a marre, Forces Démocratiques du Sénégal (FDS), Noo Lank, Luttons contre l'indiscipline au Sénégal et And Taxawu Askan WI (ATAW), annoncent incessamment, une conférence de presse pour dérouler un plan d'actions.







