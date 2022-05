Guediawaye-Mort de Oumar Laye Diop : L’autopsie écarte l’agression, mais la famille porte plainte La mort de Oumar Laye Diop continue d’alimenter les débats à Guédiawaye. Est-il décédé à la suite d’une agression ou par accident sur la Vdn 3 ? L’autopsie n’a pas révélé un éventuel cas de meurtre. D’après le document du médecin-légiste, le décès du jeune homme a été causé par un traumatisme au niveau du crâne et du thorax, en plus de plusieurs fractures accompagnées d’une hémorragie abondante lors d’un accident de la circulation routière.

Accablée par cette nouvelle, la famille du défunt, après concertation, a saisi le procureur près le Tribunal départemental de grande instance de Guédiawaye jeudi dernier, à travers une plainte pour l’ouverture d’une enquête et l’arrestation des agresseurs présumés de Oumar Laye Diop.



«Même si Oumar Laye Diop est décédé par accident sur la Vdn 3, cela est dû à une agression d’un groupe d’individus non identifiés jusqu’à présent», explique l’oncle de Laye Diop, Ousmane Hann. Pour lui, un témoin «a été entendu au niveau de la police de Golf-Sud.»



«Si aujourd’hui Oumar Laye Diop est décédé tragiquement sur cette voie, c’est qu’il y a un manque de sécurité et d’éclairage sur la Vdn 3. Nous voulons que la Justice fasse la lumière. Nous refusons la clôture de ce dossier. Il y a agression, nous demandons que les auteurs soient mis aux arrêts et punis par la loi», soutient l’oncle de la victime.



A cause de l’insécurité sur cet axe, les jeunes de Wakhinane Nimzatt vont marcher ce samedi pour dénoncer l’insécurité qui sévit dans la banlieue dakaroise. Agé de 35 ans, Oumar Laye Diop aurait été sauvagement agressé, selon sa famille, sur l’axe routier dénommé Vdn 3, à hauteur de Golf-Sud, à Hamo 4.



Il a reçu plusieurs coups de couteau, puis a succombé à ses blessures au moment de son évacuation à l’hôpital Dalaal Jamm. Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche au lundi, vers 23h. Alors qu’il revenait d’un service effectué à l’aide de sa moto tricycle.

