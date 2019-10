Guédiawaye : Un écolier renversé par un car rapide, perd la vie

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Un accident vient de se produire ce lundi à Guédiawaye, non loin du lycée Limamoulaye. Un car rapide se renversant en pleine course, a heurté sur le trottoir un père de famille qui conduisait son fils à l'école.



D’après Zik Fm, l'enfant n'a pas survécu. Bilan un mort et un blessé grave.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos