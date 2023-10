Guédiawaye : Un homme retrouvé mort sur la VDN3

Le corps sans vie d’un quadragénaire, a été découvert sur la plage de la VDN 3 de Guédiawaye, les cuisses et les fesses tailladées.



Découverte macabre sur la plage jouxtant la VDN3 de Guédiawaye. Il s’agit d’une dépouille d’un quadragénaire allongé sur le sable fin de la plage, les cuisses et les fesses tailladés, visiblement, par une arme blanche. L’horreur a été découvert dans la nuit du mercredi à jeudi. D’après "L’Observateur", ce sont les hommes qui faisaient leur footing matinal, qui sont tombés, vers 7h, sur la scène macabre, lit-on dans "Senenews".



L’alerte a été aussitôt donnée à la police de Guédiawaye, qui a dépêché la Brigade de Recherches sur les lieux , non loin de la Maison des jeunes en construction sur le littoral, vers la cité Hamo Téfess.



« La victime, la quarantaine, était vêtue d’un maillot blanc de l’équipe de Manchester United et d’un pantalon à la couleur rougie par le sang qui baignait le sable. Le défunt ne portait aucune pièce d’identification ni un quelconque objet », relate "L’Observateur".



« La victime présentait des entailles aux fesses, dont l’une très profonde au niveau de la cuisse droite, sans doute des coups violents d’une arme blanche », indique le journal. « Il semble que le défunt a été surprise par des agresseurs, qui ont emporté ses effets personnels », avance la même source.



Sur son visage blêmi, son œil droit poché et œdémateux, renforce la thèse que la victime se battait avec ses bourreaux pour se défendre. En attendant les résultats de l’autopsie, la police a ouvert une enquête.