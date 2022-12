Guédiawaye : Un professeur d’Eps agressé pour avoir donné une mauvaise à un élève M. Mbingue et sa sœur F. Mbingue, toutes deux habitant à Gadaye, non contentes de la note d’éducation physique et sportive (EPS) de leur enfant A. Nd., ont voulu corriger son professeur, A. D. Sow.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Décembre 2022 à 14:33

Selon les sources de « L’as », la victime qui officie au Collège d’enseignement moyen Félix Joseph Corréa A., a été agressée en plein cours par les mis en cause, à cause de la mauvaise note de leur enfant, élève en classe de quatrième.



A D. Sow a été blessée au cours de la bagarre. Munie d’un certificat médical d’incapacité temporaire de travail (Itt) de 10 jours, le professeur d’EPS a déposé une plainte contre M. Mbingue et F. Mbingue.



Après audition par les limiers de Guédiawaye, elles ont été déférées au parquet du tribunal de Guédiawaye par les éléments du Commissariat central de police, pour violences physiques.



