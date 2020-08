Guédiawaye : Une dalle s’effondre et fait un mort et un blessé

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

La dalle d'une maison s'est effondrée hier au quartier Wakhinane-Nimzatt de Guédiawaye. Le bilan, un mort et un blessé. Il s'agit, respectivement, d'un garçon de 12 ans et d'un enfant de 6 ans, informe L’As.

